Keywords Studios Aktie: Gut oder schlecht?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine überwiegend positive Stimmung unter den Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch die Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Keywords Studios nahmen in den letzten ein bis zwei Tagen zu. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei Keywords Studios festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Trendfolgeindikator betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Keywords Studios-Aktie liegt derzeit bei 1616,41 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1696 GBP liegt. Aufgrund dieser Daten wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 1549,68 GBP, was über dem letzten Schlusskurs liegt. Somit ergibt sich für diese Analysebasis eine "Gut"-Bewertung für Keywords Studios.

Der Relative Strength-Index (RSI) dient zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses und liegt bei Keywords Studios bei 45,87, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,4, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Keywords Studios eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment und der kurzfristigen Analysebasis, während die technische Analyse und der RSI eine "Neutral"-Bewertung ergeben.