Keywords Studios Aktie: Alles kein Problem!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien können wichtige Indikatoren für die langfristige Entwicklung sein. Bei Keywords Studios zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Veränderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Keywords Studios mit einem Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs von 0 deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Keywords Studios liegt bei 50,51, was als neutral bewertet wird. Auch der RSI25, der die Dynamik über 25 Tage bewertet, ergibt eine neutrale Einstufung. Insgesamt führt dies zu einem neutralen Rating für das Unternehmen.

In den letzten 12 Monaten hat Keywords Studios eine Performance von -38,9 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich eine Unterperformance von -34,26 Prozent bzw. 32,07 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Keywords Studios in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.