Keyware TechnologiesV Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) von Keyware zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 90 auf der Skala von 0 bis 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54 und weist auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Anlegerstimmung bezüglich Keyware wird als neutral eingeschätzt, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und aktuellen Nachrichten über das Unternehmen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Keyware liegt mit einem Wert von 113,53 in etwa auf dem Niveau der Vergleichsbranche "IT-Dienstleistungen", was zu einer fundamentalen Bewertung als "Neutral" führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Keyware, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung als "Neutral" führt.