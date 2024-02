Keyware TechnologiesV Aktie: Was soll das denn werden?

Die Aktie von Keyware zeigt eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Keyware-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 87, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 46,97, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse des RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Keyware in den letzten 12 Monaten eine Performance von 79,37 Prozent, was einer Outperformance von +79,37 Prozent im Vergleich zur IT-Dienstleistungsbranche bedeutet. Der Sektor "Informationstechnologie" hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent, wobei Keyware um 79,37 Prozent darüber liegt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Keyware neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt bekommt Keyware eine "Neutral"-Bewertung.