Keyware TechnologiesV Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Keyware-Aktie schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 0 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt. Der Ertrag liegt somit nur leicht darunter und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Keyware-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,93 EUR. Der aktuelle Schlusskurs von 0,89 EUR weicht somit um -4,3 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,92 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,89 EUR (-3,26 Prozent Abweichung) ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin. Insgesamt erhält die Keyware-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Keyware mit 113,53 in etwa auf dem Niveau des Branchendurchschnitts (0 Prozent). Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Keyware mit 79,37 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um 79 Prozent höher liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Keyware mit 79,37 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.