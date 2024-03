Keystone Law Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Citic Pacific Ltd":

Der Aktienkurs von Keystone Law verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,22 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt lediglich um 2,14 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,08 Prozent im Branchenvergleich für Keystone Law. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine durchschnittliche Rendite von 3,92 Prozent im letzten Jahr, wobei Keystone Law um 18,3 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Keystone Law bei 610 GBP liegt, was einer Abweichung von +6,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +25,18 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Keystone Law derzeit eine Dividendenrendite von 3,15 % auf, was jedoch niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Professionelle Dienstleistungen") von 11,74 %. Die Differenz von 8,58 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Keystone Law war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen überwog eine positive Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Insgesamt bewertet die Redaktion die Aktie aufgrund der verstärkten Diskussion über negative Themen als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.