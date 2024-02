Keystone Law Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit. Bei Keystone Law wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 91,67 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Keystone Law daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Keystone Law eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Keystone Law derzeit bei 468,12 GBP verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 540 GBP, was einen Abstand von +15,36 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 524,04 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Keystone Law im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,11 Prozent, was 38,64 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt die Aktie 38,57 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.