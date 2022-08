Keysight (KEYS) Lösungen für Scania F&E-Einheit in Schweden

Keysight Technologies, Inc. (NYSE:KEYS) gab kürzlich bekannt, dass seine Scienlab-Testsysteme von Scania in seiner Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in Schweden eingesetzt werden, um den Übergang zur Elektromobilität bei Nutzfahrzeugen zu unterstützen. Die umfassenden Testlösungen werden voraussichtlich dazu beitragen, die Entwicklung und Verbesserung von Batteriezellen für Elektrofahrzeuge zu beschleunigen, um die Lebensdauer der Batterien individuell zu optimieren und wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Scania… Hier weiterlesen