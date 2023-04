Keysight Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Keysight-Kurs wird am 28.04.2023, 19:15 Uhr an der Heimatbörse New York mit 144.07 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektronische Geräte und Instrumente".

Wie Keysight derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Keysight wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 9 Buy, 3 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Das Kursziel für die Aktie der Keysight liegt im Mittel wiederum bei 193,58 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 141,89 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 36,43 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Keysight insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 28,76 ist die Aktie von Keysight auf Basis der heutigen Notierungen 81 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (147,54) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Keysight mit einer Rendite von -7,56 Prozent mehr als 65 Prozent darunter. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 23,73 Prozent. Auch hier liegt Keysight mit 31,29 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.