Keysight Aktie: Das ist Wahnsinn!

Sentiment und Buzz: Keysight erhält eine neutrale Bewertung aufgrund der unveränderten Stimmung in der Internet-Kommunikation. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten haben 5 Analysten eine positive Bewertung abgegeben, 1 eine neutrale und keine eine negative, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 192,4 USD, was eine Steigerung um 39,54 Prozent vom letzten Schlusskurs (137,88 USD) bedeutet. Aus Analystensicht erhält die Keysight-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Plattformen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen. Die Analyse zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien überwiegend positiv war und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Auch die Analyse von Handelssignalen ergibt eine "Gut"-Bewertung. Somit wird Keysight hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Dividende: Die Dividendenrendite von Keysight liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 742,55 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zur Branche der Elektronischen Geräte und Komponenten.