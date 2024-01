Keysight Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Aktie von Keysight liegt derzeit mit einem Kurs von 149,61 USD um +7,66 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung als "Neutral" angegeben, da die Distanz zum GD200 bei +1,86 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Keysight stark abgenommen hat, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, wodurch eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Keysight abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 194,5 USD, was einer Empfehlung von "Gut" entspricht.

In Bezug auf die Dividende schüttet Keysight im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11546,48 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als üblich.