Keysight Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Analystenbewertung der Aktie von Keysight auf langfristiger Basis ist positiv. Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 205 USD, was einer Erwartung von 32,78 Prozent entspricht. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Keysight liegt bei 25 und ist im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" unterdurchschnittlich, was auf eine Unterbewertung hinweist.

In den letzten 12 Monaten hatte Keysight eine Performance von -11,02 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche einem Rückgang von 13,73 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance von Keysight um 515,19 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Keysight niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer negativen Bewertung führt.