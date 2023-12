Keypath Education InternationalDRC Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Keypath Education in den letzten Wochen kaum verändert hat. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Keypath Education von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Keypath Education als Neutral-Titel eingestuft wird. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) weisen darauf hin, dass die Aktie eine "Gut"-Einstufung erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich eine gemischte Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine negative Abweichung von -19,05 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine positive Abweichung von +9,68 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Keypath Education daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die verschiedenen Bewertungen und Analysen führen insgesamt zu einer Einschätzung der Keypath Education-Aktie als "Neutral" mit gemischten Signalen aus den verschiedenen Analysemethoden.