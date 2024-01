Keyne Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die technische Analyse der Keyne-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,011 HKD, was einem Unterschied von -45 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der Wert bei 0,01 HKD, was über dem letzten Schlusskurs (+10 Prozent) liegt. Daher wird die Keyne-Aktie in diesem Fall als "Gut" bewertet. Alles in allem erhält sie daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Keyne eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Keyne-Aktie hat einen Wert von 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis (66,67) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Keyne.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und kaum Änderungen in der Stimmungsrate verzeichnet. Daher erhält Keyne in diesem Punkt die Einstufung "Neutral" in der Gesamtbewertung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Anlegerstimmung, der Relative Strength Index und das Sentiment und Buzz eine neutrale Bewertung für die Keyne-Aktie.