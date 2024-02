Keyne Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum kann eine Aussage über den RSI getroffen werden. In Bezug auf die Keyne-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 75, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 64,29, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Keyne-Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Keyne-Aktie bei 0,02 HKD liegt, während der aktuelle Kurs 0,011 HKD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -45 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die letzten 50 Tage einen Stand von 0,01 HKD, was einen Abstand von +10 Prozent bedeutet und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde die Keyne-Aktie von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge ergab überwiegend neutrale Themen, was zu der Schlussfolgerung einer "Neutral"-Einstufung durch die Anleger führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Keyne in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über ein Unternehmen kann Aufschluss darüber geben, wie stark es im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Keyne nicht wesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.