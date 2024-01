Keyne Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Keyne-Aktie liegt der RSI bei 42,86, was auf eine neutrale Situation hinweist. Eine ähnliche Bewertung erhält der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 58 für die Keyne-Aktie anzeigt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Keyne bei 0,02 HKD liegt, was die Aktie als "Schlecht" einstuft. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs selbst bei 0,013 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -35 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,01 HKD, was einem positiven Signal von +30 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Keyne-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um die Keyne-Aktie spiegeln eine neutrale Einschätzung und Stimmung wider, ohne positive oder negative Ausschläge. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In den letzten Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Keyne festgestellt. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge konnten ausgemacht werden. Daher wird Keyne in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Keyne sowohl in Bezug auf den Relative Strength Index, die technische Analyse als auch das Stimmungsbild der Anleger als "Neutral" angemessen bewertet wird.