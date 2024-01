Keyne Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Keyne liegt bei 42,86, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 58, was auch als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie von Keyne in dieser Hinsicht daher als "Neutral" eingestuft.

Was die Anleger betrifft, so gibt es auf den sozialen Medien keine klaren positiven oder negativen Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den Diskussionen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Keyne aus Sicht der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Keyne bei 0,02 HKD liegt und daher die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 0,013 HKD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -35 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,01 HKD, was einem Niveau von +30 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal für die Keyne-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Keyne festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen, noch konnten signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt werden. Daher wird Keyne in diesem Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt wird Keyne daher in den verschiedenen Kategorien als "Neutral" eingestuft.