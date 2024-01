Keyne Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI25 für Keyne beläuft sich auf 52,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für den RSI ein Rating von "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich Keyne war in den letzten Tagen neutral, weder positiv noch negativ. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Bei der technischen Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Keyne-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich eine Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnitt des letzten Schlusskurses liegt deutlich darunter. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine Bewertung als "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso erfährt Keyne weder viel noch wenig Beachtung in den Diskussionen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Keyne-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.