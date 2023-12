Keyne Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Keyne wurden über einen längeren Zeitraum analysiert, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage bezüglich Keyne. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, was dazu führte, dass die Aktie mit "Neutral" bewertet wurde.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Keyne-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag mit 0,011 HKD um 45 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,01 HKD) lag der letzte Schlusskurs jedoch über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt ergab sich damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für Keyne.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Keyne-Aktie wies einen Wert von 50 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergab mit einem Wert von 66,67 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt führte die RSI-Bewertung somit zu einem "Neutral"-Rating für Keyne.