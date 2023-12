Keymed Biosciences Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Keymed Biosciences betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 57,81 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 54,55 im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem positive Meinungen zu Keymed Biosciences veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 53,38 HKD für den Schlusskurs der Keymed Biosciences-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 49,9 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Keymed Biosciences. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da über das Unternehmen unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal.

Insgesamt erhält die Aktie von Keymed Biosciences aufgrund der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.