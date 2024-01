Keymed Biosciences Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir werfen einen Blick auf den 7- und 25-Tage-RSI für Keymed Biosciences. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 69,48 Punkte, was bedeutet, dass Keymed Biosciences derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 65,27 ebenfalls an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Keymed Biosciences derzeit bei 52,63 HKD. Da der Aktienkurs bei 43,35 HKD gehandelt wird und einen Abstand von -17,63 Prozent hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Die Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt -18,11 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Keymed Biosciences haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gibt keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussionen oder im Stimmungsbild, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.