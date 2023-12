Keymed Biosciences Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Keymed Biosciences-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 53,02 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt mit 47,75 HKD um -9,94 Prozent unter diesem Durchschnitt, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (53,69 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von -11,06 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Keymed Biosciences durchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Keymed Biosciences zeigt eine Ausprägung von 77,78 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 57,14, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Keymed Biosciences ist insgesamt eher neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen der letzten Wochen. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.