Keyfactor macht einen Quantensprung mit Post-Quantum PKI und Signatur-Lösung

Aachen & Ohio (ots) -Neue Keyfactor EJBCA- und SignServer-Updates bringen Kunden Post-Quantum-Readiness, verbesserte IoT-Sicherheit und moderne SSH-FunktionenKeyfactor, die identitätsbasierte Sicherheitslösung für moderne Unternehmen, hat heute die Einführung von zwei innovativen Produkt-Updates angekündigt: EJBCA 8.0 und SignServer 6.0. Die Updates bringen bedeutende Fortschritte für Sicherheit im Bereich IoT (Internet-of-Things) und legen Grundlagen für die Post-Quantum-Readiness, da viele Organisationen einen höheren Sicherheitsbedarf und Schutz vor Cyberangriffen in Bezug auf aktuelle Entwicklungen in diesen Bereichen sehen."Viele Unternehmen sind nicht auf den Übergang zur Post-Quantum-Kryptografie vorbereitet. Ob sie nun bereit sind oder nicht, die neuen Algorithmen und Standards werden kommen, und PKI wird sich entsprechend anpassen müssen", sagt Ted Shorter, CTO Keyfactor. "Als führendes Unternehmen im Bereich PKI- und Kryptographie-Management haben wir uns auf diese Welle eingestellt und sehen es als unsere Aufgabe an, unsere Kunden durch die Umstellung auf Post-Quantum zu führen."Zu den Funktionen von EJBCA 8.0 gehören:- Vorbereitung auf Post-Quantum: Unterstützung der Kandidaten für quantensichere Algorithmen zur Zertifikatsausstellung und -signierung, Dilithium und Falcon. Das Update ermöglicht es Unternehmen, diese zu testen und sich somit besser auf den unvermeidlichen Übergang zur Post-Quantum-Kryptografie vorzubereiten.- Neue IoT-Sicherheitsfunktionen: Eine neue modulare Erweiterung von EJBCA sowie die Unterstützung des Matter Smart Home-Standards erweitern die leistungsstarken Funktionen, die Keyfactor anbietet, indem sie es Herstellern einfacher machen, eine Public Key Infrastructure (PKI) in der Produktion, im Edge-Bereich oder in OT-Umgebungen einzusetzen.- Agile SSH-Zertifikatsausstellung: Es gibt eine neue SSH Certificate Authority (CA), die einen agileren und sichereren Ansatz zum Erstellen von vertrauenswürdigen Verbindungen mit Maschinen ermöglicht.Zu den Aktualisierungen gehören:- Post-Quantum-Readiness: Unterstützung von Code Signing mit den Post-Quantum-Algorithmen Dilithium und SPHINCS+, beides finale NIST-Kandidaten, in Testumgebungen, die es Entwicklern und Produktteams ermöglichen, einen Proof-of-Concept für die Signatur ihres Codes, ihrer Anwendungen oder ihrer Firmware durchzuführen.- Fortschritte bei der IoT-Sicherheit: Mit dem Update können Gerätehersteller Software und Firmware nun mit mehreren Signaturen digital signieren, um die Kompatibilität mit verschiedenen Geräten zu gewährleisten und gleichzeitig die Sicherheit der Geräte zu verbessern.Um mehr über EJBCA zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://www.keyfactor.com/products/ejbca-enterprise/Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGSimon Gundelkeyfactor@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Keyfactor, übermittelt durch news aktuell