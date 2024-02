Keyera Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Nach fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie von Keyera derzeit als unterbewertet betrachtet, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,31 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" mit einem KGV von 50,31 bewertet werden. Dies deutet auf eine gute Bewertung hin.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Keyera im letzten Jahr eine Rendite von 14,63 Prozent erzielt, was 13,38 Prozent über dem Durchschnitt im Energiesektor liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,25 Prozent, und Keyera übertrifft diesen Wert um 13,38 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass Keyera in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen erhalten hat, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat gab es 1 positive, 3 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig als neutral einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 36,25 CAD, was einem Anstieg von 10,72 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (32,74 CAD) entspricht. Damit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Keyera besonders positiv diskutiert, mit 12 Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral an insgesamt zwei Tagen und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Dadurch erhält die Aktie heute eine insgesamt positive Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt wird die Aktie von Keyera daher sowohl aus fundamentaler Sicht als auch basierend auf dem Analysten-Rating und dem Anleger-Sentiment als "Gut" bewertet.