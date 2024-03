Keyera Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Keyera":

Die Aktie der Keyera wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 4 die Aktie als gut, 3 als neutral und keiner als schlecht. In kürzerer Perspektive ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 3 positiven, 2 neutralen und keinen negativen Einschätzungen innerhalb eines Monats. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 36,79 CAD, was einer Erwartung von 8,87 Prozent entspricht. Der aktuelle Schlusskurs von 33,79 CAD wird daher auch als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien hat sich für Keyera in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke zeigt eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf gestiegenes Interesse hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auch auf dieser Grundlage mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Hier wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Keyera diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen eine positive Richtung. Auch aktuell sind es überwiegend positive Themen, für die sich die Anleger interessieren, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Keyera derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Mit einer Differenz von 1,91 Prozentpunkten (6,02 % gegenüber 7,93 %) wird die Dividendenpolitik daher als "Schlecht" eingestuft.