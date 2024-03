Keyera Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Keyera":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI für Keyera einen Wert von 72,07 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Keyera-Aktie ist positiv, mit insgesamt 4 "Gut"-Bewertungen, 3 "Neutral"-Bewertungen und keiner "Schlecht"-Bewertung. In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie eine Performance von 26,79 Prozent, was eine Outperformance von +19,11 Prozent im Branchenvergleich für Keyera bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,68 Prozent im letzten Jahr. Keyera lag 19,11 Prozent über diesem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 36,79 CAD angesiedelt, was einer erwarteten Performance von 8,38 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung als "Gut".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 32,36 CAD, womit der Kurs der Aktie (33,94 CAD) um +4,88 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 33,06 CAD, was einer Abweichung von +2,66 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Keyera-Aktie basierend auf den Analysen und Bewertungen.