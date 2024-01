Keyera Aktie: Schlechte Nachrichten!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Einschätzungen zu Keyera abgegeben. Von diesen sind 4 Bewertungen als gut, 3 als neutral und keine als schlecht eingestuft worden, was im Durchschnitt zu einem "gut"-Rating führt. Für den letzten Monat liegen keine aktualisierten Bewertungen vor. Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf den Analystenmeinungen, beträgt 35,25 CAD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 10,26 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 31,97 CAD, was einer "gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Keyera-Aktie aus Sicht der Analysten also eine "gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Keyera-Aktie liegt bei 30, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 56,74, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "gut"-Bewertung für Keyera basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite von Keyera beträgt derzeit 6,49 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 74,96 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -68,47 Prozent zur Branche, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Keyera-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 31,75 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 31,97 CAD liegt nur minimal darüber, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 32,49 CAD erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird Keyera also auch aus charttechnischer Sicht neutral bewertet.