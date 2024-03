Keyence-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Aktie von Keyence hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, wobei der gleitende Durchschnittskurs nun bei 63492,4 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 68790 JPY liegt. Dies entspricht einem Abstand von +8,34 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 67478,8 JPY, was einem Abstand von +1,94 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Gut" für die technische Analyse der Aktie.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls positiv, wobei überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind. Dennoch haben sich in den letzten Tagen vermehrt negative Themen rund um Keyence breitgemacht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten darauf hin, dass die Aktie von Keyence nur wenig Aktivität aufweist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich damit eine Bewertung von "Schlecht" hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Keyence liegt bei 92,83, was als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für diese Kategorie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse eine positive Kursentwicklung, während das Anleger-Sentiment und der RSI auf negative Aspekte hinweisen. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.