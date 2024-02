Keyence Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im RSI auf. Aktuell liegt der RSI-Wert von Keyence bei 55,67, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt lautet die Einstufung für den RSI somit "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung zu einer Aktie verstärken oder sogar drehen. Für Keyence zeigt sich langfristig eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum vorhanden, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Keyence eingestellt waren. Sowohl die Diskussionen als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Keyence-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 62870,85 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 65730 JPY liegt, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem neutralen Rating bedacht.

Insgesamt erhält die Keyence-Aktie somit für verschiedene Analysemethoden ein neutrales Rating.