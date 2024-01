Keyence Aktie: Einfach unglaublich

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Keyence liegt derzeit bei 62345,95 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 60130 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage bei -3,55 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage beträgt derzeit 60612,6 JPY, was zu einem Abstand von -0,8 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral". Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bezüglich Keyence. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich Keyence in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hin, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Keyence zeigt eine Ausprägung von 76,92, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,45, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Keyence basierend auf verschiedenen Faktoren wie dem gleitenden Durchschnittskurs, der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation und dem Relative Strength-Index.