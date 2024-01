Keyence Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Keyence neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Keyence-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 76,92, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,45, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Index.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Keyence besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen überwog die positive Kommunikation, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positive Themen dominierend. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Keyence derzeit neutral eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 62345,95 JPY, während der Kurs der Aktie bei 60130 JPY liegt, was einer Abweichung von -3,55 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 60612,6 JPY führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Keyence zeigt die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.