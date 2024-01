Keybridge Capital Aktie: Der weitere Knall!

Die technische Analyse der Keybridge Capital-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD liegt. Mit einem letzten Schlusskurs von 0,042 AUD weicht die Aktie um -16 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,06 AUD über dem letzten Schlusskurs (-30 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Keybridge Capital-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Keybridge Capital ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen hauptsächlich positive Meinungen, und in den vergangenen Tagen gab es weder stark positive noch negative Themen, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält die Aktie von Keybridge Capital für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine Einschätzung von "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Keybridge Capital-Aktie momentan überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Keybridge Capital-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Analyse.

