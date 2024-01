Keybridge Capital Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Keybridge Capital wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Auch die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,042 AUD lag, was einem Unterschied von -16 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,06 AUD eine Abweichung von -30 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Keybridge Capital-Aktie zeigt eine Überkauftheit auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Keybridge Capital.