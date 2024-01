Keybridge Capital Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse der Keybridge Capital-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,05 AUD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,049 AUD, was einem Unterschied von -2 Prozent entspricht, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,06 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -18,33 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation gab es in den letzten Wochen kaum Veränderungen bei Keybridge Capital. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, daher wird auch dafür eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Keybridge Capital liegt bei 78,79, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Keybridge Capital ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.