Keyarch Acquisition Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Keyarch Acquisition betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 97,86 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 94,1, dass Keyarch Acquisition überkauft ist und daher auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Keyarch Acquisition in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Keyarch Acquisition erfolgt.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion und Interaktion der Marktteilnehmer in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen besonders positive Signale. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung und auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Keyarch Acquisition-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,7 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,16 USD liegt, was einer Abweichung von -14,39 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 10,88 USD über dem letzten Schlusskurs von 9,16 USD, was einer Abweichung von -15,81 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Keyarch Acquisition-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.