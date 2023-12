Key Tronic Aktie: Das liegt auf Eis

Die Aktie von Key Tronic weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 11546,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weniger rentabel und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 5,26 USD für die Key Tronic-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 4,12 USD, was einem Unterschied von -21,67 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts von 4,05 USD zeigt sich jedoch ein Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt von +1,73 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Key Tronic. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, wobei in den letzten beiden Wochen besonders negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit für die Aktie von Key Tronic aus verschiedenen Bewertungsfaktoren eine neutrale Einschätzung.