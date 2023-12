Key Tronic Aktie: Schlimme Zeiten!

Die technische Analyse der Key Tronic-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 5,19 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,24 USD weicht somit um -18,3 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 4,04 USD, und der letzte Schlusskurs weicht nur um +4,95 Prozent ab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Key Tronic-Aktie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis von Dividende zu Aktienkurs bei Key Tronic derzeit 0. Dies bedeutet eine negative Differenz von -11546,49 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Key Tronic eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von Key Tronic ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,3 auf, was unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Mit einer Differenz von 47 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" von 46, kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher in fundamentaler Hinsicht ein "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Key Tronic mit einer Rendite von -11,56 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 19 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche von -1,47 Prozent liegt Key Tronic mit 10,1 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.