Key Tronic Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Im Fall der Key Tronic-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 14, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 36,11, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Gut"-Rating für die Key Tronic-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Key Tronic diskutiert. Aufgrund dieser Stimmungslage bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz wurde die Aktie von Key Tronic hinsichtlich der Stimmung und Diskussionsintensität im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Key Tronic blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führte. Daher erhält die Aktie von Key Tronic bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Key Tronic in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,56 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche ergab sich eine Underperformance von -10,33 Prozent. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie 587,4 Prozent unter dem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.