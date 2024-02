KeyCorp Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die technische Analyse zeigt, dass die Keycorp-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 11,67 USD, während der Aktienkurs bei 14,35 USD um +22,96 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 14,22 USD, was einer Abweichung von +0,91 Prozent entspricht, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, wobei verstärkt positive Themen über das Unternehmen Keycorp diskutiert wurden. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt insgesamt eine positive Einschätzung, da 6 Kauf-, 4 Neutral- und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Keycorp liegt bei 15,11 USD, was einem Potenzial von 5,3 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch hier das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Keycorp-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (43) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (45,69) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt die Analyse der Keycorp-Aktie anhand technischer Indikatoren und Anlegerstimmung eine positive Bewertung, die darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit eine gute Investitionsmöglichkeit darstellen könnte.