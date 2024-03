KeyCorp Aktie: Der nächste starke Knaller!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Keycorp eingestellt waren. Es gab in 11 Tagen hauptsächlich negative Diskussionen, während an drei Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Keycorp daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Gegensatz dazu haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Keycorp von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Keycorp-Aktie sind 6 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Keycorp vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben sich auf 14,63 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 1,42 Prozent steigen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist "Neutral". Zusammengefasst erhält Keycorp von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Keycorp hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie von uns eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen als nicht außergewöhnlich gemessen, weshalb Keycorp dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Keycorp-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,02 USD liegt, was 19,97 Prozent über dem letzten Schlusskurs (14,42 USD) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Keycorp-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.