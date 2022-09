KeyCorp Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "KeyCorp":

Der Keycorp-Kurs wird am 23.09.2022, 10:04 Uhr an der Heimatbörse New York mit 17.83 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

Unser Analystenteam hat Keycorp auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Keycorp weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,98 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 4,92 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,94 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Keycorp-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 21,09 USD. Der letzte Schlusskurs (17,83 USD) weicht somit -15,46 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (18,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,09 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Keycorp-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Keycorp-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Keycorp liegt bei einem Wert von 9,73. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 19,7) unter dem Durschschnitt (ca. 51 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Keycorp damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.