KeyCorp Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild für die Keycorp-Aktie: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Hingegen wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Keycorp-Aktie ein Durchschnitt von 11,29 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,39 USD, was einem Unterschied von +27,46 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 12,96 USD einen Unterschied von +11,03 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Keycorp-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende ist Keycorp im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,97 %) mit einer Dividende von 7,65 % niedriger zu bewerten, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Keycorp nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 9,75 insgesamt 38 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 15,6 beträgt. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung als "Gut".