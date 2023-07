KeyCorp Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "KeyCorp":

Per 24.07.2023, 18:37 Uhr wird für die Aktie Keycorp am Heimatmarkt New York der Kurs von 11.99 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Regionalbanken".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Keycorp entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Keycorp-Aktie ein Durchschnitt von 14,65 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,43 USD (-21,98 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 10 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+14,3 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Keycorp ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Keycorp erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Keycorp konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Keycorp auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Keycorp als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 4 Hold, 2 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 16,32 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 42,77 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 11,43 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".