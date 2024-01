KeyCorp Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "KeyCorp":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Keycorp bei 14,18 USD liegt, was einer Entfernung von +26,38 Prozent vom GD200 (11,22 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 12,41 USD, was einem Abstand von +14,26 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Keycorp-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde festgestellt, dass es in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen gab. Dies basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Keycorp für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung zeigt ebenfalls eine negative Bewertung in den letzten zwei Wochen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung, obwohl auch ein berechenbares Schlecht-Signal herausgefiltert wurde, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende hat Keycorp derzeit eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (138,82%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.