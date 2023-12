KewpieADR Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Das japanische Unternehmen Kewpie wird anhand verschiedener Kriterien analysiert, um eine Einschätzung der Aktien zu geben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Kewpie-Aktie liegt bei 27,26, was unter dem Branchendurchschnitt von 44 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise günstig bewertet ist und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kewpie-Aktie liegt bei 80, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 58, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1,92 Prozent weist Kewpie einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt auf. Dies führt jedoch aufgrund der geringen Differenz zu einer neutralen Einschätzung der Aktie.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Kewpie in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Kewpie-Aktie eine gemischte Bewertung auf Basis der verschiedenen Kriterien.