Keweenaw Land Association Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Keweenaw Land Association ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Keweenaw Land Association-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,35, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Keweenaw Land Association-Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,94 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Papier & Forstprodukte" von 78 ergibt sich ein Abstand von 85 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Aktie von Keweenaw Land Association mit 0 % unter dem Durchschnitt der Branche Papier & Forstprodukte, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 8301,54 Prozentpunkten bedeutet. Daher ergibt sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen Analysen, dass die Aktivität in Bezug auf die Stimmung und Diskussionen über die Keweenaw Land Association-Aktie unterdurchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.