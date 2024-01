Keweenaw Land Association Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Keweenaw Land Association hat eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 8328,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, weshalb die Redaktion sie als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird sie auch hier als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 23,05, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Aus diesem Grund wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in Bezug auf die Keweenaw Land Association wird hauptsächlich positiv eingeschätzt, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. Daher erhält die Aktie in diesem Aspekt die Einstufung "Gut".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 11,94 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 94,74. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.