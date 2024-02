Keweenaw Land Association Aktie: Am Scheideweg

Die Keweenaw Land Association zeigt gemischte Signale in Bezug auf ihre Dividendenrendite, Fundamentaldaten, den Relative Strength Index (RSI) und die technische Analyse. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten. In fundamentalen Aspekten wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt der RSI von 80, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI-Wert von 61, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der vergangenen 200 Handelstage bei 22,13 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 22,12 USD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Keweenaw Land Association-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.