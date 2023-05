Keurig Dr Pepper Inc: Das wahre Kursziel liegt bei 36,04 EUR - ein Potenzial von +23,08%

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung gezeigt und auch gestern wieder um -0,44% nachgegeben. Die Stimmung am Markt ist entsprechend pessimistisch.

Doch Analysten sind anderer Meinung: Sie halten die Aktie für unterbewertet und sehen ein mittelfristiges Kursziel von 36,04 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, würde dies Investoren ein Potenzial von +23,08% bieten.

Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf einschätzen und drei weitere sie immerhin noch zum Kauf empfehlen, halten zehn Experten sie lediglich für haltenswert. Nur ein Experte rät zum Verkauf der Wertpapiere.

Das Guru-Rating steht aktuell bei 3,65 nach zuvor ebenfalls 3,65.