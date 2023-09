Keurig Dr Pepper Inc: Das wahre Kursziel liegt bei 36,00 EUR

Die Aktie von Keurig Dr Pepper Inc konnte gestern an der Börse nicht überzeugen und verzeichnete einen Rückgang um -0,63%. Auch in den letzten fünf Handelstagen waren die Ergebnisse eher negativ mit einem Verlust von -1,58%. Der Markt scheint daher momentan eher pessimistisch zu sein.

Doch wie sehen die Analysten das? Sie sind der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt bei 36,00 EUR gesehen. Wenn diese Prognose eintritt, könnte sich für Investoren ein Potenzial von +15,82% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen schwachen Trends.

Aktuell empfehlen 5 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 4 halten sie immerhin für optimistisch genug zum Kauf. Die meisten Experten (8) haben jedoch eine neutrale Position eingenommen...